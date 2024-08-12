مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت مرتفعات جبل “سدانة” بين شبعا وكفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 13:14

مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت مرتفعات جبل “سدانة” بين شبعا وكفرشوبا

منذ 42 mins 12 August، 2024
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