وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 13:12

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة

منذ 43 mins 12 August، 2024
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