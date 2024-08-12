مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشنّ غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 13:12
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القسام: العملية تأتي انتقاما لدماء الشهداء وردا على مجزرة مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
حمدان للمنار: نستشرف نصرا وإنجازا للمقاومة في المنطقة وبمحورها مجتمعا وهذه الأمة ستشهد إنجازا ظنت أنه لن يتحقق
كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار والإجهاز على جندي صهيوني قرب مستعمرة "ميحولا" بالأغوار الشمالية
القسام: العملية تأتي انتقاما لدماء الشهداء وردا على مجزرة مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة
مراسل المنار: مقاومون يطلقون النار باتجاه نقطة جيش الاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
حزب الله ينعى العلامة المجتهد آية الله الشيخ حسن طراد: لقد خسر جبل عامل ولبنان عالما جليلا وفقيها رفيعا وأستاذا كبيرا
حزب الله: أخذ الراحل الكبير موقفا واضحا ضد الاحتلال الصهيوني وأيد المقاومة الإسلامية وأيد العمليات الاستشهادية ومنفذيها
المفتي قبلان ناعيا العلامة الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها ولم يترك ساحة جهاده
وفاة العلامة الجليل سماحة آية الله الشيخ حسن طراد
المفتي قبلان ناعيا العلامة الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها ولم يترك ساحة جهاده
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشنّ غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة
منذ 2 ساعة
12 August، 2024
عاجل
غزة
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