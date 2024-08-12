وسائل اعلام يمنية: طيران العدوان الاميركي البريطاني يشن غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 11:12

وسائل اعلام يمنية: طيران العدوان الاميركي البريطاني يشن غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة اليمنية

منذ 30 mins 12 August، 2024
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