قوات الشهيد عمر القسام: استهدفنا تجمعا لقوات العدو المتمركزة شمال شرق القرارة بقذائف الهاون وحققنا اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 12 2024 - 09:04
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حمدان للمنار: إذا رفض نتنياهو الاتفاق فعليه أن يفهم هو وداعميه أن المنطقة لن تسير وفق ترتيبات "الإسرائيلي"
كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق النار والإجهاز على جندي صهيوني قرب مستعمرة "ميحولا" بالأغوار الشمالية
حركة حماس: العمليات البطولية المستمرة في الضفة تؤكد رسالة شعبنا بمواصلة مقاومته وتصديه لانتهاكات وجرائم الاحتلال
الجهاد الإسلامي: العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الكيان واستمرار حرب الإبادة والمجازر بحق شعبنا
المفتي قبلان ناعيا العلامة الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها ولم يترك ساحة جهاده
وفاة العلامة الجليل سماحة آية الله الشيخ حسن طراد
المفتي قبلان ناعيا العلامة الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها ولم يترك ساحة جهاده
قوات الشهيد عمر القسام: استهدفنا تجمعا لقوات العدو المتمركزة شمال شرق القرارة بقذائف الهاون وحققنا اصابات مؤكدة
منذ 38 mins
12 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مراسل المنار: دبابة ميركافا صهيونية استهدفت بلدة راميا بـ 5 قذائف وبلدة عيتا الشعب بـ 4 قذائف
ما هي أعراض زيادة الكافيين في الجسم
عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 12 آب/أغسطس 2024
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}