قوات الشهيد عمر القسام: استهدفنا تجمعا لقوات العدو المتمركزة شمال شرق القرارة بقذائف الهاون وحققنا اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 09:04

قوات الشهيد عمر القسام: استهدفنا تجمعا لقوات العدو المتمركزة شمال شرق القرارة بقذائف الهاون وحققنا اصابات مؤكدة

منذ 38 mins 12 August، 2024
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