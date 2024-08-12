استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة خلال اقتحام مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2024 - 05:14

استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة خلال اقتحام مدينة جنين

منذ 25 mins 12 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة