سرايا القدس-كتيبة جنين: يتصدى مجاهدينا في مدينة جنين لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات مباركه من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 05:14

سرايا القدس-كتيبة جنين: يتصدى مجاهدينا في مدينة جنين لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات مباركه من الرصاص

منذ 52 mins 12 August، 2024
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