سرايا القدس-كتيبة جنين: يتصدى مجاهدينا في مدينة جنين لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات مباركه من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 05:14
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وفاة العلامة الجليل سماحة آية الله الشيخ حسن طراد
المفتي قبلان ناعيا العلامة الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها ولم يترك ساحة جهاده
سرايا القدس-كتيبة جنين: يتصدى مجاهدينا في مدينة جنين لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات مباركه من الرصاص
منذ 52 mins
12 August، 2024
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