اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في شارع نابلس بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2024 - 05:12

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في شارع نابلس بمدينة جنين

منذ 1 ساعة 12 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة