قصف مدفعي صهيوني مكثف يستهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 05:12

قصف مدفعي صهيوني مكثف يستهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع

منذ 1 ساعة 12 August، 2024
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