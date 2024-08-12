إعلام العدو: سماع دوي عشرات الانفجارات في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 02:02

إعلام العدو: سماع دوي عشرات الانفجارات في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت

منذ 12 mins 12 August، 2024
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