كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا بالأسلحة الرشاشة حاجز الحمرا العسكري شمالي أريحا بالضفة الغربية وحققنا إصابات مباشرة بصفوف العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 02:02

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا بالأسلحة الرشاشة حاجز الحمرا العسكري شمالي أريحا بالضفة الغربية وحققنا إصابات مباشرة بصفوف العدو

منذ 21 mins 12 August، 2024
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