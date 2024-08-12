تنسيقية المقاومة العراقية: غير ملزمون بأي قيود إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 02:00

تنسيقية المقاومة العراقية: غير ملزمون بأي قيود إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق

منذ 1 ساعة 12 August، 2024
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