الجبهة الشعبية: يجب وقف سياسات التنسيق الأمني وأي من أشكال الملاحقة للمقاومة وكل ما يمس بوحدة شعبنا في معركة المصير – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 02:02

الجبهة الشعبية: يجب وقف سياسات التنسيق الأمني وأي من أشكال الملاحقة للمقاومة وكل ما يمس بوحدة شعبنا في معركة المصير

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
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