الجبهة الشعبية: تصعيد المقاومة بكافة أشكالها في الضفة وعلى امتداد الوطن هي خير إسناد لشعبنا في مواجهة حرب الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 02:00

الجبهة الشعبية: تصعيد المقاومة بكافة أشكالها في الضفة وعلى امتداد الوطن هي خير إسناد لشعبنا في مواجهة حرب الإبادة

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
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