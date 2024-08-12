الجبهة الشعبية: عملية الأغوار الفدائية تعبير جلي عن إرادة شعبنا في مقاومة الإبادة وندعو لمزيد من الدعم الجماهيري لمجموعات المقاومة في الضفة وإسنادها بالفعاليات وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2024 - 02:02

الجبهة الشعبية: عملية الأغوار الفدائية تعبير جلي عن إرادة شعبنا في مقاومة الإبادة وندعو لمزيد من الدعم الجماهيري لمجموعات المقاومة في الضفة وإسنادها بالفعاليات وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال

منذ 2 ساعة 12 August، 2024
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