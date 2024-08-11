مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعاً لِجنود العدو ‏الإسرائيلي في نقطة الجرداح بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 21:06

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعاً لِجنود العدو ‏الإسرائيلي في نقطة الجرداح بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة

منذ 1 ساعة 11 August، 2024
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