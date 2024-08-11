المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد هاني حيدر “أبو الفضل” مواليد عام 1988 من بلدة بليدا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 21:06

المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد هاني حيدر “أبو الفضل” مواليد عام 1988 من بلدة بليدا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 11 August، 2024
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