مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت مناطق بين بلدتي معروب وبستيات جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 19:26

مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت مناطق بين بلدتي معروب وبستيات جنوبي لبنان

منذ 19 mins 11 August، 2024
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