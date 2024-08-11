مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت مناطق بين بلدتي معروب وبستيات جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 19:26
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مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت مناطق بين بلدتي معروب وبستيات جنوبي لبنان
منذ 19 mins
11 August، 2024
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