مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون نقطة تموضع لجنود العدو في موقع المالكية بمحلقة ‏انقضاضية أصابتها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 19:24

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون نقطة تموضع لجنود العدو في موقع المالكية بمحلقة ‏انقضاضية أصابتها إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 11 August، 2024
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