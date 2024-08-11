نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس 16 فلسطينيا من الضفة الغربية ليرتفع عدد المعتقلين إلى 10 آلاف منذ السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 13:58

نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس 16 فلسطينيا من الضفة الغربية ليرتفع عدد المعتقلين إلى 10 آلاف منذ السابع من أكتوبر

منذ 2 ساعة 11 August، 2024
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