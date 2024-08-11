المفتي أحمد قبلان نعى الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان “بقلب يعتصره الألم والتسليم لله تعالى للعالم الإسلامي وللحوزات العلمية في النجف وقم ولبنان، العلامة الكبير والفقيه المجتهد الشيخ حسن طراد الذي خاض غمار العلم وقضايا الأمة وشارك بتأسيس أرضيّات معرفية وفكرية وأخلاقية واجتماعية كبرى، وكان له حضوره الأبرز بكل حقبات لبنان ومفاصل أدوارها، وكان أستاذاً وقيمةً فكرية قلّ مثيلها، وقد استثمر عقله ووعيه بقضايا الأمة وعقلها ومشاريع نهضتها وتحررها ومباني وحدتها وأهداف وجودها، وكان له حضوره القوي قبل وبعد الإجتياح الإسرائيلي للبنان”.

وقال: “هو واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها، ولم يترك ساحة جهاده وتنظيره ولم يتعب، وهو شريك عقل الإمام الصدر والإمامين شمس الدين وقبلان وبقية علماء هذه الأمة وقادتها، وهو صاحب شعار: لا بد من نسف أرضية وجود إسرائيل، ولا نهوض للبنان إلا بجيل مقاوم، ولا بد من المقاومة وترسيخ عقلها وفكرها وحافزية قدراتها الضامنة للبنان وباقي المناطق المحتلة، وهو صوت فلسطين وحامل وجع القدس وغزة ولبنان وبقية بلاد العرب والمسلمين، وقد حذّر العرب من السقوط ببئر الخيانة لأخوتهم، وطالما جرّم التطبيع، ولفت إلى أن قتال إسرائيل ضرورة بحجم قامة الضمير والتاريخ والتراث والإنسانية، وأوصى اللبنانيين بالإلفة والمحبة والتضامن الوطني والعيش المشترك والعدالة السياسية والأخلاقية وقطع يد واشنطن عن هذا الوطن العزيز”.

وختم: “ها هو الآن يعبر ملاحم الدنيا وعذاباتها نحو الأبدية العظمى بكل ما يحمل من وجع وجهاد ومثابرة وقهر وشهادات تملأ ساحة الملكوت الأكبر بين يدي الله العظيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام