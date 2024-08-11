رئيس البرلمان الإيراني: على “إسرائيل” انتظار الرد القاسي من الشعب الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2024 - 09:50

رئيس البرلمان الإيراني: على “إسرائيل” انتظار الرد القاسي من الشعب الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في طهران

منذ 1 ساعة 11 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة