قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 02:56

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال نابلس بالضفة المحتلة

منذ 31 mins 11 August، 2024
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