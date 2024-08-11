جيش العدو الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 02:56

جيش العدو الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 56 mins 11 August، 2024
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