إعلام العدو: هذا خطأ آخر من جانب رؤساء الأجهزة الأمنية سيكلفنا أرواحاً بشرية بمجرد أن يشن حزب الله هجوماً واسع النطاق بالطائرات بدون طيار وهو ما سيأتي لم يعد لدينا من نثق به – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 10 2024 - 23:44

إعلام العدو: هذا خطأ آخر من جانب رؤساء الأجهزة الأمنية سيكلفنا أرواحاً بشرية بمجرد أن يشن حزب الله هجوماً واسع النطاق بالطائرات بدون طيار وهو ما سيأتي لم يعد لدينا من نثق به

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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