إعلام العدو: إن عدم قدرة الجيش “الإسرائيلي” على التعامل مع الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله هو فشل مُحرج – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 23:44

إعلام العدو: إن عدم قدرة الجيش “الإسرائيلي” على التعامل مع الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله هو فشل مُحرج

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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