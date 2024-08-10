كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 22:04

كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 17 mins 10 August، 2024
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