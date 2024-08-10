كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 22:04
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اكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف النازحين في "مدرسة التابعين" وسط مدينة غزة
حزب الله: المجزرة التي أقدمت عليها حكومة العدو تؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني
حزب الله: الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد للمفاوضات ليست إلا كذبا وخداعا لن تنطلي على الشعب الفلسطيني
المرجع السيد علي السيستاني: هذه الجرائم النكراء باءت بآثامها وحوش بشرية تحظى بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى
السيد السيستاني: ندعو الشعوب الإسلامية الى التكاتف للضغط من اجل وقف حرب الإبادة في غزة وتقديم مزيد من العون لأهلها
كتائب القسام استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 17 mins
10 August، 2024
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