كتائب القسام: استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى “الأندونيسي” بحي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 22:04

كتائب القسام: استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى “الأندونيسي” بحي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 36 mins 10 August، 2024
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