كتائب القسام: يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 22:04

كتائب القسام: يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع

منذ 36 mins 10 August، 2024
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