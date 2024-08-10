إعلام العدو: لا يزال سلاح الجو الإسرائيلي لا يعرف عدد الطائرات بدون طيار التي اخترقت أجواء الجليل هذا المساء وهو يحقق في الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 22:02

إعلام العدو: لا يزال سلاح الجو الإسرائيلي لا يعرف عدد الطائرات بدون طيار التي اخترقت أجواء الجليل هذا المساء وهو يحقق في الحدث

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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