هجوم المقاومة على قاعدة محفاة ألون يأتي رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 22:04

هجوم المقاومة على قاعدة محفاة ألون يأتي رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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