مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة حانين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 20:24

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة حانين

منذ 13 mins 10 August، 2024
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