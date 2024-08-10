إعلام العدو: قتلى وجرحى جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف جادوت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 20:24

إعلام العدو: قتلى وجرحى جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف جادوت

منذ 14 mins 10 August، 2024
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