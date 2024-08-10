إعلام العدو: لم نشهد هجوماً بهذا العدد من الطائرات المسيّرة في الشمال منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 20:22
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حماس: الإجرام الصهيوني لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأميركي المباشر لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي
المرجع السيد علي السيستاني: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبرى في جريمة مروعة تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة
مستشار الامام الخامنئي علي شمخاني: الهدف من قتل مصلي مدرسة التابعين واغتيال الشهيد هنية إشعال الحرب وعرقلة المفاوضات
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين المذبحة الصهيونية بحق المصلين في مدرسة التابعين و هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرا
كتائب القسام استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح
كتائب الأقصى: مقاتلونا دكّوا تجمعات لجنود العدو وتمركزا للآليات وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح بقذائف الهاون
إعلام العدو: لم نشهد هجوماً بهذا العدد من الطائرات المسيّرة في الشمال منذ بداية الحرب
منذ 20 mins
10 August، 2024
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