حزب الله: ندين بشدة هذه المجزرة المهولة وندعو كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 17:00

حزب الله: ندين بشدة هذه المجزرة المهولة وندعو كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر

منذ 34 mins 10 August، 2024
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