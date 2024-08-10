حزب الله: ندين بشدة هذه المجزرة المهولة وندعو كل الأحرار في العالم لإدانتها وتفعيل التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق أوسع حملة تضامن متجددة مع أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
حزب الله: ندين بشدة هذه المجزرة المهولة وندعو كل الأحرار في العالم لإدانتها وتفعيل التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق أوسع حملة تضامن متجددة مع أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر