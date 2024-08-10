حزب الله : مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في ‏قطاع غزة راح ‏ضحيتها ‏أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة ‏الفجر موغلة أكثر في سفك الدم ‏الفلسطيني المظلوم ‏تحت مرأى ومسمع العالم ‏أجمع الذي لا يحرك ساكنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 16:58

حزب الله : مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في ‏قطاع غزة راح ‏ضحيتها ‏أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة ‏الفجر موغلة أكثر في سفك الدم ‏الفلسطيني المظلوم ‏تحت مرأى ومسمع العالم ‏أجمع الذي لا يحرك ساكنا

منذ 37 mins 10 August، 2024
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