حزب الله : مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة الفجر موغلة أكثر في سفك الدم الفلسطيني المظلوم تحت مرأى ومسمع العالم أجمع الذي لا يحرك ساكنا – موقع قناة المنار – لبنان
حزب الله : مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة الفجر موغلة أكثر في سفك الدم الفلسطيني المظلوم تحت مرأى ومسمع العالم أجمع الذي لا يحرك ساكنا