شخصيات لبنانية وأحزاب تدين المجزرة الصهيونية التي ارتكبها العدو بحق المصلين في مدرسة التابعين

فجرت المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج في مدينة غزة، سلسلة من الادانات اللبنانية. واستشهد في هذه المجزرة المروعة أكثر من 100 شخص، وأصيب العشرات.

العلامة الخطيب: ندعو الدول العربية الى وقف التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية حتى تعدل من موقفها المنافق

واستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بشدة المجزرة الإسرائيلية ضد المدنيين في مدرسة التابعين في قطاع غزة في عمل إرهابي يندى له جبين الانسانية، حيث صبّ الاحتلال إجرامه وحقده على أناس عزّل على مرأى العالم الذي يشهد جرائم ومجازر الاحتلال ويكتفي بإصدار بيانات شجب لا تردعه عن جرائمه.

وراى سماحته في مجزرة مدرسة التابعين انتهاكا موصوفاً لحرمة الإنسان نضعه مع المجازر الاخرى برسم الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية وحقوق الانسان والطفل، المطالَبة باتخاذ اجراءات حازمة وسريعة تلجم الإرهاب الصهيوني عن ارتكاب المزيد من المجازر.

وطالب الشيخ الخطيب قادة الدولة العربية والإسلامية وشعوبها بتحمل مسؤوليتها في وقف حرب ابادة الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء باصدار بيانات رفع العتب فيما يمعن الاحتلال في جرائمه، والمطلوب ان تتخذ الدول العربية والاسلامية قرارا حازماً بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وسحب سفارات الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معه لجما لعدوانه وعقابا على جرائمه والقيام بمسؤوليتها التاريخية اتجاه اهم قضاياه وهي القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني بممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها وحمايتها للكيان الصهيوني عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجباره على وقف حرب الابادة على الشعب الفلسطيني في غزة.

واعرب سماحته عن حزنه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الصامد والمضحي الذي يدفع هذه الاثمان الكبيرة ليس دفاعا عن نفسه فقط وانما عن العرب والمسلمين جميعا والاستفادة مما انجزته قوى المقاومة من انقلاب الصورة لدى الرأي العام العالمي وبالاخص في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص وتوظيفها كورقة مهمة للضغط في وقف هذه المذبحة التي تبين بشكل واضح عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار كما تدعي، وندعو الدول العربية التي نحترمها و نقدر جهدها الى وقف التعاون معها حتى تعدل من موقفها المنافق حيث تأتي مذبحة المصلين الفلسطينيين في غزة غداة الدعوة إلى التفاوض.

وتقدم سماحته من الشعب الفلسطيني وذوي الشهداء بأحر التعازي مؤكدا ان شهداء فلسطين يعبٌدون بدمائهم الزكية طريق تحرير فلسطين، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جناته ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

السيد علي فضل الله مستنكرا مجزرة “التابعين”: هدفها تصفية القضية الفلسطينية ونسف مساعي ايقاف الحرب في غزة

واستنكر العلامة السيد علي فضل الله “المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين اثناء تأديتهم لصلاة الفجر في مدرسة التابعين في غزة، مما ادى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى”.

وقال السيد علي فضل الله “إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة والمروعة التي استهدفت نازحين من غزة نرى انها تمثل انتهاكا فاضحا لكل الاعراف والمواثيق الإنسانية والقانونية والدولية”، مشيرا إلى أن “العدو يهدف من سياسة القتل والتدمير التصفية الكاملة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونسف كل الجهود التي تسعى لايقاف هذه الابادة المنظمة ضد القطاع”.

واعتبر السيد علي فضل الله ان “الصمت العالمي على هذه الجرائم يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة هذا المسلسل الاجرامي ويفتح ابواب المنطقة على حالة من التوتر والتصعيد الذي يهدد بانفجار واسع”، داعيا كل الدول العربية والإسلامية إلى “التحرك السريع لوقف حرب الاباده والمجتمع الدولي الى الاقلاع عن هذا الصمت المشبوه ازاء هذه الجرائم والتحرك ضد العدو لمقاضاته في المحاكم الدولية اذا لم يستجب لنداءات وقف الحرب”.

جبهة العمل الاسلامي دانت مجزرة مدرسة التابعين ودعت الى مقاومة العدو

وندّدت جبهة العمل الإسلامي، في بيان، ب”المجزرة الرهيبة والمذبحة البشعة ، مذبحة صلاة الفجر التي إرتكبها العدو الإسرائيلي الغادر فجر هذا اليوم في مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة وأدّت إلى إستشهاد أكثر من 100 مُصلٍّ، وأنّ ما يُحكى عن مبادرة مصرية قطرية أميركية لوقف إطلاق النار تمّ إطلاق النار عليها لإسقاطها مباشرة في هذه المجزرة”.

ولفتت إلى أنّ “المسؤول أيضاً عن تلك المذابح والمحارق هو من يدعم العدو ويمدّه بالسلاح والذخيرة عبر جسر جوي يومي وخصوصاً إدارة الشر الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرهم من أنظمة دول الغرب”, مؤكدة أنّ “هذه الجريمة الدمويّة الشنيعة لن تُثني الشعب الفلسطيني عن متابعة مسيرة جهاده ونضاله المستمر”، معتبرة ان “لغة السلاح والحديد والنّار والمقاومة هو الخيار الصائب الوحيد الأنجع لردع العدو ومنعه من بلوغ أهدافه التآمريّة الشيطانيّة”.

المرابطون: علينا أن نعيد النظر في ممارساتنا النضالية والكفاحية والجهادية

وقالت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون “إن المجزرة الدموية عند صلاة الفجر في مدرسة التابعين، على طريق الإبادة الجماعية لأهلنا الفلسطينيين، تدفعنا جميعاً إلى الصمت، والصيام عن الكلام وعدم تكرار بيانات الاستنكار والإدانة، لأنها تزيد من حجم الآلام والشعور بالإحباط والقرف، عند أهلنا الفلسطينيين منا جميعاً ومن الملياري مسلم، الذين يصلون الفجر ولا يقومون بخير العمل في القتال، من أجل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، من براثن الوحوش اليهود، ومديرهم المجرمين المتوحشين الأميركيين، وعموم من يدعي حضارة وإنسانية من الأوروبيين”.

وقالت في بيان “علينا جميعاً أن نعيد النظر في ممارساتنا النضالية والكفاحية والجهادية، ونقاوم بالفعل على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن بحرها إلى نهرها والقدس عاصمة السماء على الأرض، وليس بكثرة الخطابات والبيانات”. وأضافت “شعب الجبارين يريد سيوفكم ولا يريد كلامكم، والسلام والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار”.

المؤتمر الشعبي: مجزرة مدرسة التابعين تكشف زيف المساعي الأميركية لوقف حرب الإبادة الصهيونية

وندد المؤتمر الشعبي اللبناني بـ “المجزرة الوحشية الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدرسة التابعين في غزة”، وقال في بيان: “إن هذه المجزرة الهمجية هي حلقة في مسلسل الجرائم الوحشية التي ينفذها العدو الصهيوني الفاشي بدم بارد وحقد هستيري لم يسبق للبشرية أن شهدت مثيلاً له، ضمن حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني”

ولفت إلى أن “هذه المجزرة تتحمل مسؤوليتها أيضاً الإدارة الأميركية الشريكة في العدوان الصهيوني، فضلاً عن تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن معاقبة المجرمين الصهاينة وإعلان قادة الكيان مجرمي حرب”.

وشدد على أن “استهداف المدنيين وهم يؤدّون صلاة الفجر في مدرسة إيواء للنازحين، يكشف مدى انعدام اي حسّ إنساني وأخلاقي عند المجرمين الصهاينة، بمثل ما يكشف زيف ما يسمى المساعي الدبلوماسية الأميركية والاوروبية لوقف إطلاق النار”.

حزب التيار العربي: مجزرة الفجر تأكيد على أن هذا العدو غير معني بوقف اطلاق النار

أكد حزب التيار العربي أن “مجزرة الفجر تأكيد من جديد ان هذا العدو غير معني بوقف اطلاق نار”، مشيراً إلى ان هذه المجزره البشعه تأتي رداً على البيان الثلاثي الذي صدر بالامس وان هذا الكيان ماض في عملية الاباده الجماعيه بحق شعب فلسطين العربي”.

وقال “اننا في حزب التيار العربي نؤكد موقفنا الداعم لمحاسبة دولة الكيان وضربه اينما وجد”، وأضاف “نوجه كلمه الى كافة الدول العربية والاسلاميه الى متى هذا الصمت عن المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي فيا شعوب الامه العربيه والاسلاميه لا تنتظرو حكامكم انتم الامل في التحرك من اجل وقف هذا العدوان”.

المصدر: مواقع