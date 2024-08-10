الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين (40) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، إضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم السبت، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.

المصدر: وفا