السيد السيستاني يدعو الشعوب الإسلامية الى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة وتقديم مزيد من العون إلى أهلها الكرام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 13:16

السيد السيستاني يدعو الشعوب الإسلامية الى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة وتقديم مزيد من العون إلى أهلها الكرام

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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