المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة: من المؤسف أن مرتكبي هذه المجازر يحظون بدعم غير محدود من دول كبرى ويمنع أن تطبق عليهم القوانين الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 13:16
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المرجع السيد علي السيستاني: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبرى في جريمة مروعة تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة
المرجع السيد السيستاني: الجرائم شملت في المدة الأخيرة عمليات اغتيال غادرة استهدفت قيادات بارزة في مقاومة الاحتلال
الناطق باسم انصار الله محمد عبد السلام: التخاذل يشجع العدو على مواصلة جرائم الابادة غير المسبوقة
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صحيفة معاريف العبرية: الولايات المتحدة ستمنح "إسرائيل" 3.5 مليار دولار لشراء أسلحة ومعدات عسكرية
جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 12 جندياً في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة: من المؤسف أن مرتكبي هذه المجازر يحظون بدعم غير محدود من دول كبرى ويمنع أن تطبق عليهم القوانين الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية
منذ 1 ساعة
10 August، 2024
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