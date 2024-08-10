المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة: من المؤسف أن مرتكبي هذه المجازر يحظون بدعم غير محدود من دول كبرى ويمنع أن تطبق عليهم القوانين الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 13:16

المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة: من المؤسف أن مرتكبي هذه المجازر يحظون بدعم غير محدود من دول كبرى ويمنع أن تطبق عليهم القوانين الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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