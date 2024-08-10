شمخاني: التحضيرات لمعاقبة كيان لا يفهم إلا لغة القوة جاهزة

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية، علي شمخاني انه تمت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية اللازمة لانزال عقاب شديد على كيان لا يفهم إلا لغة القوة.

وعلق الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والمستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية على المجزرة الوحشية الجديدة للكيان الصهيوني وقيامه بقصف مدرسة التابعين في غزة.

الهدف الوحيد للكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران هو إشعال الحرب وعركسة مفاوضات وقف إطلاق النار. تهيّأت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية التي مرت بالظروف اللازمة لإنزال أشد عقاب بالكيان الذي لا يفهم إلا لغة القوة. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 10, 2024

وكتب شمخاني في هذا السياق عبر حسابه على موقع “ايكس”: “إن الهدف الوحيد للكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد هنية في إيران هو السعي إلى الحرب وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وأضاف علي شمخاني: “انها تمت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية اللازمة لانزال عقاب شديد على كيان لا يفهم إلا لغة القوة”.

المصدر: وكالة مهر