شمخاني: التحضيرات لمعاقبة كيان لا يفهم إلا لغة القوة جاهزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 11:16

شمخاني: التحضيرات لمعاقبة كيان لا يفهم إلا لغة القوة جاهزة

منذ 15 mins 10 August، 2024
شمخاني
ايران - عربي وإقليمي

أكد المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية، علي شمخاني انه تمت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية اللازمة لانزال عقاب شديد على كيان لا يفهم إلا لغة القوة.

وعلق الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني والمستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية على المجزرة الوحشية الجديدة للكيان الصهيوني وقيامه بقصف مدرسة التابعين في غزة.

وكتب شمخاني في هذا السياق عبر حسابه على موقع “ايكس”: “إن الهدف الوحيد للكيان الصهيوني من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد هنية في إيران هو السعي إلى الحرب وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وأضاف علي شمخاني: “انها تمت العمليات القانونية والدبلوماسية والإعلامية اللازمة لانزال عقاب شديد على كيان لا يفهم إلا لغة القوة”.

المصدر: وكالة مهر

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