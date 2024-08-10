المكتب السياسي لأنصار الله يدين قصف مدرسة التابعبن: هذه الدماء الزكية الطاهرة الغالية ستؤسس لزوال الكيان وانتصار القضية واستعادة الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 11:16

المكتب السياسي لأنصار الله يدين قصف مدرسة التابعبن: هذه الدماء الزكية الطاهرة الغالية ستؤسس لزوال الكيان وانتصار القضية واستعادة الحقوق

منذ 24 mins 10 August، 2024
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