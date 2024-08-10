الكتلة الإسلامية في الضفة المحتلة تدعو أبناء الحركة الطلابية وأحرار شعبنا إلى النفير على نقاط الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين رداً على المجازر في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 11:16

الكتلة الإسلامية في الضفة المحتلة تدعو أبناء الحركة الطلابية وأحرار شعبنا إلى النفير على نقاط الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين رداً على المجازر في غزة

منذ 28 mins 10 August، 2024
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