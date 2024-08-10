القيادي في حماس عزت الرشق: جيش العدو يختلق الذرائع لاستهداف المدنيين ولم يكن في مدرسة التابعين أي مسلح والسياسة المعمول بها لدى المقاتلين هي عدم التواجد بين المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 11:14
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس هادي جهاد ديب (حيدر) مواليد 1997 من بلدة بافليه
حماس: جيش العدو يختلق الذرائع لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وكلها ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة
حماس: الإجرام الصهيوني لم يكن ليتواصل لولا الدعم الأميركي المباشر لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي
القيادي في حماس عزت الرشق: السياسة الصارمة المعمول بها لدى المقاتلين من كل الفصائل هي عدم التواجد بين المدنيين
حركة الجهاد الإسلامي: استهداف العدو المجرم مصلين في مصلى مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان
الجهاد الإسلامي: ذرائع جيش العدو لتدمير المدارس هي ذاتها التي استخدمها لتدمير المستشفيات من قبل وثبت كذبها
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: رواية الجيش الصهيوني لما حدث مليئة بالأكاذيب
مستشار الامام الخامنئي علي شمخاني: الهدف من قتل مصلي مدرسة التابعين واغتيال الشهيد هنية إشعال الحرب وعرقلة المفاوضات
الناطق باسم انصار الله محمد عبد السلام: التخاذل يشجع العدو على مواصلة جرائم الابادة غير المسبوقة
جيش الاحتلال الصهيوني يعترف بإصابة 12 جندياً في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
المحلل العسكري الصهيوني "ألون بن دافيد": هناك إرهاق في صفوف الجيش بعد عشرة أشهر من القتال العنيف في عدة قطاعات
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: القسام تبايع القائد المجاهد يحيى السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته
ابو عبيدة: اختيار السنوار رئيساً للحركة خلفاً لقائدنا الشهيد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها
رويترز: سقوط طائرة في منطقة فينهيدو بالبرازيل على متنها 68 شخصاً
القيادي في حماس عزت الرشق: جيش العدو يختلق الذرائع لاستهداف المدنيين ولم يكن في مدرسة التابعين أي مسلح والسياسة المعمول بها لدى المقاتلين هي عدم التواجد بين المدنيين
منذ 41 mins
10 August، 2024
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