الخارجية الأردنية: مجزرة مدرسة التابعين خرق فاضح للقانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز الإيواء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 11:14

الخارجية الأردنية: مجزرة مدرسة التابعين خرق فاضح للقانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز الإيواء

منذ 58 mins 10 August، 2024
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