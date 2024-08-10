الطيران المروحي الاسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 10 2024 - 03:50

الطيران المروحي الاسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة