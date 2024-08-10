إصابات بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل بمحيط دوار الحلبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 03:50

إصابات بقصف طيران العدو الاسرائيلي لمنزل بمحيط دوار الحلبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 40 mins 10 August، 2024
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