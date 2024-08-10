الناطق باسم الجهاد الإسلامي: على شعوب الامة تصعيد المظاهرات والتحركات بما يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 02:18

الناطق باسم الجهاد الإسلامي: على شعوب الامة تصعيد المظاهرات والتحركات بما يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 10 August، 2024
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