الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى: ️يجب أن ينتفض العالم للدفاع عن إنسانيته وإلا ستكون آلة الإجرام هي المسيطرة في هذا العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 02:18

الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى: ️يجب أن ينتفض العالم للدفاع عن إنسانيته وإلا ستكون آلة الإجرام هي المسيطرة في هذا العالم

منذ 2 ساعة 10 August، 2024
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