قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الأهالي خلال اقتحامها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2024 - 02:18
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قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الأهالي خلال اقتحامها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة
منذ 2 ساعة
10 August، 2024
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